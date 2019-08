Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul recebe o nome de Marmud Cameli

A senadora Mailza Gomes aproveitou o recesso parlamentar para visitar os municípios do interior do Acre. A ideia era ver de perto os problemas que afetam as cidades acreanas e ouvir a população sobre as demandas mais urgentes, fortalecendo o contato e abrindo um canal direto com os moradores de cada cidade.

A viagem começou na quarta-feira (24/07) em Bujari, passando por Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Jordão, encerrando em Santa Rosa do Purus no dia 02 de agosto. Em todos os municípios, a parlamentar se reuniu com prefeitos, vereadores, secretários municipais e lideranças para conhecer a realidade em demandas como saúde, segurança e infraestrutura, etc.

“Aproveitei o recesso parlamentar para visitar os municípios. No primeiro trimestre, visitei todo o Alto e Baixo Acre. Agora, percorri todos os 12 municípios do Juruá, Purus e Envira para conhecer a realidade, conversando com gestores municipais e pessoas que estão a par da situação da sua cidade. O meu desejo é saber tudo do meu estado, por isso sempre estarei em contato com as pessoas, trabalhando, prestando contas, conhecendo a realidade das áreas urbanas e rurais até os municípios mais distantes e comunidades indígenas. Essa é a melhor forma de agradecer a confiança depositada em mim”, destacou Mailza.

ENGAJAMENTO SOCIAL E VISITA AOS HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS

Nas visitas, a senadora tem aproveitado para falar do trabalho que desenvolveu nos primeiros sete meses no Senado por meio de entrevistas a rádios, TVs e conversas nas ruas. Em Cruzeiro, Mailza atravessou o rio Juruá e se reuniu com moradores da comunidade Olivença e Praia Grande e participou de um festival indígena da tribo Katukina da Aldeia Bananeira.

Engajada nas causas sociais, Mailza conheceu vários projetos na companhia de dona Beatriz Cameli, viúva do ex-governador Orleir Cameli, dentre eles a Casa de Acolhimento Fazenda Esperança, que atende mulheres vitimas de violência doméstica e em situação de vulnerável, Casa de Acolhida Ester Cameli, que atende crianças em situação de vulnerabilidade social, o Coral do Conservatório do Juruá. Já com a ex-deputada estadual Maria das Vitórias ela visitou o Lar dos Vicentinos, instituição da igreja católica que trabalha com idosos. E com o vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima ela visitou a escolinha de futebol Cacique Nauas. Mailza também esteve nas obras de recuperação da BR 364, cujo desbloqueio da verba foi solicitado pela parlamentar junto ao DNIT. A parlamentar reiterou o projeto de lei de sua autoria apresentado para que a BR-364 passe a se chamar Orleir Cameli, uma homenagem ao ex-governador.

A senadora também visitou os hospitais dos municípios onde esteve e fez questão de conhecer de perto as necessidades das unidades de saúde e se colocou à disposição para conquistar os investimentos junto aos Governo Estadual e Federal.

Após chegar de viagem, em Rio Branco, Mailza se reuniu com a secretária estadual de Saúde, Mônica Kanaan Feres e expôs a situação da saúde no interior. A parlamentar reforçou seu trabalho a fim de ajudar na conquista de investimentos para a saúde no estado.

“Apresentei a secretária a situação da saúde no interior e destaquei medidas que devem ser tomadas com urgência para oferecer uma saúde digna a nossa população. Temos visto o esforço do governador Gladson Cameli nesses 7 meses, que tem tem trabalhado com muito empenho e força de vontade para mudar a realidade da saúde nos municípios acreanos”, destacou Mailza.

Na primeira viagem ao interior sendo presidente do Progressistas para fortalecer e reorganizar o partido em todo o Acre, Mailza foi acompanhada do secretário geral do partido, Lívio Veras, da presidente do Progressistas Mulher, Ângela Ferreira e do representante do presidente da Juventude Progressistas, Anderson Nascimento.

Mailza assumiu o partido no estado e agora deverá conduzir as discussões à respeito das eleições de 2020 com o compromisso de elaborar um plano de trabalho junto com as executivas municipais para reorganizar o Progressistas no Acre.

Mailza destacou que está a procura de novas lideranças “Estou presidente e pretendo fortalecer o partido, viajando pelos municípios, conversando e buscando unir a todos em torno de um Progressistas mais forte e unido. Queremos encontrar mulheres, jovens, lideranças para ser candidatos e preparar para o cenário político para ajudar nosso governo. Fortalecer o mandato é fortalecer o Progressista. O partido está aberto para receber todos”, finalizou a parlamentar.