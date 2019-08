O Gladson não tem outra opção 

O plenário da Assembléia Legislativa foi palco ontem de um dos debates mais acirrados desta legislatura, envolvendo a oposição, fogo-amigo e a base do governo, tendo como pauta a Segurança Pública. A provocação do deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS) para que os críticos da Segurança devolvam os PMs em desvio de função, atuando como seguranças particulares, atingiu em cheio o deputado Roberto Duarte (MDB). Nervoso com a revelação pública que tem dois policiais militares dando proteção a ele e á sua família, sem nunca ter recebido uma ameaça ou registrado um BO, Duarte debitou o vazamento a uma manobra do governo para lhe desmoralizar. “Isso vazou no dia seguinte em que denunciei a contratação do jatinho pelo governador. Foi uma represália”, acusou. Acabou por explicar que de fato não recebeu nenhuma ameaça direta, mas o pedido para ter PMs na sua segurança partiu como precaução, não registrou BO para não dar destaque, lembrando que foi autor de projetos que prejudicam o crime organizado, citando, entre eles, o pagamento de tornozeleiras pelos próprios presos que forem beneficiados com liberdade provisória. Bastante nervoso com o debate público do tema polêmico, na sua última ida à tribuna disse que a partir daquele momento estava dispensado os PMs da sua guarda e da família, mas fazendo antes uma advertência: “não vão me calar nas críticas ao governo, se for preciso mando minha família para fora do Estado, andarei de hoje em diante sem estes policiais, mas se alguma coisa acontecer à minha família vou responsabilizar diretamente o governo e o deputado Gerlen Diniz”. Duarte ficou de encaminhar ontem um memorando à mesa diretora da ALEAC dispensando a guarda pessoal que lhe foi destinada pelo comando da Polícia Militar, atendendo a um pedido que ele fez à presidência da ALEAC. A temperatura foi de óleo fervente.

POLÍTICA É VALE-TUDO

O deputado Roberto Duarte (MDB) não cometeu crime em pedir segurança à sua família, como precaução de represália do crime organizado por seus projetos que tiram regalias dos presos. Mas foi ingênuo ao ponto de pensar que ter PMs na sua segurança, não entraria no debate político, justamente, por ser um crítico do sistema de segurança. A política é um vale-tudo.

SUSPEIÇÃO SEM BASE

Comungo com o deputado Roberto Duarte (MDB) de que falta muito para a população da capital ter uma sensação de segurança, mas extrapola, fala por ilação, quando atribuiu ao gabinete do governador vazar ter dois PMs de segurança. Rio Branco tem muro baixo.

SE SOUBESSE…

Mas, se o deputado Roberto Duarte (MDB) for mesmo candidato à PMRB no próximo ano, foi bom este episódio dos PMs acontecer agora, pois se fosse numa campanha eleitoral seria detonado pelos adversários. Quanto a fonte, não tem nem ideia quem foi. Se soubesse……

MELHOR DO QUE A ENCOMENDA

Esta legislatura em relação à passada tem rendido debates mais bem acalorados, porque foram eleitos deputados com tradição na tribuna de outros mandatos. Caminha para ser bem mais atuante, com a discussão de temas importantes e polêmicos, que a anterior.

NOCAUTE TÉCNICO

No boxe, nocaute técnico é quando o lutador fica sem reação. Foi como ficou ontem na ALEAC o deputado Jenilson Lopes (PSB). Depois de ironizar o deputado Luiz Tchê (PDT), de que este não podia criticar a ação da SESACRE no governo passado, por na época integrar a base do governo, Tchê foi mordaz: “realmente fui da base, mas nunca torci pelo quanto pior, melhor”.

FALTOU EXPLICAR

O que está faltando ao governo é se antecipar às críticas. Sobre as macas, nos corredores do novo Pronto Socorro, foi falha de comunicação Deveria ter sido explicado antes de que é temporário, por a enfermaria do Bloco B, que abrigava 139 leitos, ter entrado em reforma. Foi preciso o líder do governo, deputado Tchê (PDT), explicar ontem para rebater a oposição.

DEBATE NATURAL

Não somo com os que criticam a oposição por exercer o seu papel no parlamento. Primeiro, o contraditório é da democracia. Segundo, quem tem de defender o governo é a sua base política. As críticas, sugestões, são mais importantes a um governo do que a mera bajulação.

DIREITO DE ESCOLHA

Muito menos se pode atacar o deputado Roberto Duarte (MDB) por não querer integrar a base do governo e ter posição mais livre para tecer críticas quando isso for necessário.

RONDONIZAÇÃO É IDIOTICE

É idiotice a crítica dos que defendem ainda a florestania, depois do seu fracasso de 20 anos, e que apontam para a “rondonização” do Acre, com a ilação da destruição das florestas. Para implantar o agronegócio, basta aproveitar as áreas degradadas sem derrubar uma árvore.

IDADE DA PEDRA LASCADA

E comparar Rondônia com o Acre, não dá! É comparar uma região pujante economicamente, como o vizinho Estado, que produz alimentos, com um Estado que mal produz o cheiro-verde. No campo da agricultura, da produção, da industrialização, o Acre, perto de Rondônia, está na Idade da Pedra Lascada. O resto é potoca de eco-chato.

NÃO VAI FICAR BARATO

Para o deputado Daniel Zen (PT) o resultado da CPI será positivo, ao contrário do que se espera. Acha que se for conseguido que cesse a leitura dos padrões por média ou estimativa, pode sim derrubar o preço da energia. Assim como na zona rural, onde a leitura é inconstante.

TOMARA QUE DÊ CERTO

Tomara que a CPI, como espera o Relator Daniel Zen (PT), traga benefícios ao consumidor, acontece deputado Zen é que todo mundo fica com o pé atrás com CPIs na ALEAC, que sempre acabaram numa grande pizza. Se conseguir quebrar este tabu, melhor para todos. É aguardar!

ZERO A ZERO SERIA MAIS JUSTO

O deputado Jenilson Lopes (PSB) não faz uma oposição porralouca, sempre é respeitoso com os adversários, debate idéias, mas é de se colocar em dúvida quando diz ser esta gestão da Saúde pior do que a do governo passado. Um zero a zero no quesito ruindade, é mais justo.

EXERCENDO A DEMOCRACIA

A presidente do PROGRESSISTA, senadora Mailza Gomes, tem exercido a democracia na condução do partido. Não toma posição isolada, mas consulta sempre as instâncias partidárias. E age certo ao decidir que, as escolhas de candidatos a prefeito têm de passar pelos diretórios municipais. Essa construção dentro do diálogo funciona como pólo agregador.

BADATE NO PSD

Uma fonte da coluna informou ontem que, o empresário Badate está deixando depois de décadas o PT, para se filiar no PSD do amigo senador Sérgio Petecão (PSD). Ninguém no PT tem mais mérito em sua formação, no Acre, do que o Badate. É do tempo que o PT vendia camisas na praça para arrecadar fundos, época que ser do PT era quase uma heresia política. Se sair ninguém pode lhe atirar pedras. Tem saldo na colaboração com o partido.

GOSTARIA DE VER OS DADOS

Quando se fala em Segurança se mostra apenas dados comparativos entre o governo passado e o atual em igual período, no tocante às execuções, como costuma fazer o deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS), para mostrar que os índices agora são mais baixos. Gostaria de ver a mesma comparação com os números de assaltos, roubos de carros e furtos de celulares.

UM MÉDICO HUMANISTA

O médico Carlos Beirute está na cota dos profissionais de saúde humanistas. Em que coloca o paciente em plano especial e foge do lado mercenário. Atende com a mesma presteza quem tem e não tem condição financeira. Por isso, é justa a Moção de Aplauso apresentada ao seu nome na ALEAC, pelo deputado Chico Viga (PHS). Beirute é uma figura do bem.

BOA NOVIDADE

Já que citamos o deputado Chico Viga (PHS), este vem sendo a grande novidade desta legislatura. Nas passadas, jamais foi à tribuna para um debate, apresentar projetos ou simples indicações, comandava a “bancada dos mudinhos”. Nesta, ele engoliu um papagaio falante.

VAI DAR PROBLEMA

A morte desta moça num acidente esta semana com o ônibus que levava uma delegação de estudantes para jogos em Cruzeiro do Sul vai dar problema para quem liberou a condução irregular e dirigida por um motorista com várias suspensões da carteira. Não há dúvida.

COM QUE MORAL?

Com que moral quem integrou o governo passado, que deu calote nos servidores, não pagou o último salário, pode abrir a boca para criticar a condução do atual sistema de Saúde? Foi a pergunta feita ontem pelo deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS) à oposição.

SÓ COM SORO ANTIOFÍDICO

O plenário da ALEAC estava ontem na base de ter que se entrar com soro antiofídico no bolso. Após assistir o deputado José Bestene (PROGRESSISTAS) criticar a secretária de Saúde, Mônica Feres, e o deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS) lhe defender, o deputado Fagner Calegário (PV) saiu com esta: “Um ataca, porque não ganhou algo. Outro, porque deve ter ganhado”.

QUEM SERÁ

“Gente do meu partido trabalha para me afastar do governador Gladson Cameli. Nunca fui de difamar colegas de parlamento. O que faço é apontar erros quando existem no governo”. A afirmação foi feita ontem pelo deputado José Bestene (PROGRESSISTA). Falou de quem?

UMA OBSERVAÇÃO

A observação foi feita ontem ao BLOG DO CRICA por um amigo de Xapuri, sobre a eleição para a prefeitura do município, no próximo ano. “Com vários candidatos, o prefeito Bira se reelege”, previu. Não está errado. Para quem está no poder, quanto mais cabra, mais cabrito.

FRASE DO DIA

“Se concentração ganhasse jogo, o time do presídio era sempre campeão”. Neném Prancha (1906-1976), treinador e torcedor fanático do Botafogo do Rio de Janeiro.

BOM DIA, PANELADA!

Um Bom Dia ao Panelada, o mais irreverente cronista do cotidiano político acreano.