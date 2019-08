Gladson Cameli promete surpresa na ExpoJuruá 2019

Departamento recebe reforço no maquinário para atuar nos ramais de Cruzeiro do Sul

O Deracre concluiu nesta quinta-feira, 15, a primeira etapa do serviço na Rodovia AC-405, no trecho onde havia um desmoronamento causado por uma infiltração.

De acordo com o diretor local do Deracre, Marcos Sales, “foi feita o aterro, a base e a cobertura com camada vegetal”.

Sales explica que a etapa agora será de reconstrução do dispositivo de drenagem com canaletas e cimento armado. Para isso, aguarda um novo aporte de recursos.

Deracre recebe máquinas para o trabalho nos ramais

Houve problema na contratação da empresa que iria atuar nos ramais da BR-364 por meio da Seinfra. Por isso, o governo do Estado reforçou o maquinário do Deracre de Cruzeiro do Sul com mais 8 equipamentos, para a atuação nas vias vicinais.

No dia 26 as equipes vão montar acampamento na BR-364 pra iniciar a recuperação dos ramais do projeto Santa Luzia.

O Deracre trabalha agora na recuperação de 32 Km BR-307, que começa na Boca da Alemanha e passa pelo sinteac.

Foram melhorados 20 dos 32 kms previstos.