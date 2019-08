Defensores dizem que ação que proíbe uso de imagem de presos não é contra imprensa

A Prefeitura de Brasileia em parceria com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) iniciou na manhã de quinta-feira (15), o projeto Joga na Roda realizado na Escola Valeria Bispo Sabalá , localizada no quilômetro 26, com a participação de 500 estudantes, professores e coordenação escolar.

O projeto tem como objetivo realizar conversas nas comunidades escolares para falar sobre depressão e ansiedade, problemas que tem alcançado um grande número de jovens e adolescentes do município.

A coordenadora da unidade, Marinete Mesquita, falou a respeito da atividade. “Hoje o gestor da escola Valeria Bispo Sabalá abriu as portas da instituição para que pudéssemos falar sobre vida com esses meninos e meninas. Infelizmente a depressão é a segunda maior causa de morte no mundo atualmente e atinge todas as faixas etárias, desde crianças até um idoso. Queremos levar esse projeto ao maior número de pessoas possíveis para que possamos ajudá-los e tornarem eles agentes multiplicadores”, falou Marinete Mesquita.

O projeto iniciou na escola do Km 26 e também será realizado nas escolas urbanas, alcançando o maior número de jovens e adolescentes do município, que segundo os dados registrados em Brasileia o número de jovens que tentam se suicidar e a quantidade que conseguem concretizar o suicídio é na faixa etária dos 16 aos 25 anos.

O coordenador da Escola Valeria Bispo Sabalá, professor José Henrique, falou da importância do evento. “Há muito tempo estávamos procurando parcerias iguais a essa que fizemos com o CAPS e a Prefeitura de Brasileia. Hoje nós sabemos temos conhecimento a respeito dessa problemática tão importante e avassaladora que tem enfrentado a nossa sociedade em especial a nossa juventude, esse problema também está na escola onde temos uma grande concentração de jovens e todos nós precisamos tratar desse assunto. Parabenizo a coordenação do CAPS e a Prefeita Fernanda Hassem por esse importante incentivo”, destacou José Henrique.