Chico Viga cobra incentivos a Construção Civil!

O deputado Chico Viga (PHS), que tem batido o recorde do uso da tribuna da Assembleia Legislativa, saldou os dados do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), sobre a diminuição do desemprego no Acre, mas alertou que a situação de geração de emprego precisa ser perene e não apenas temporária que sempre ocorre com o setor de Construção Civil com a chegada do verão. “Vemos que o governo e a prefeitura fizeram contratações, mas com a chegada do inverno essas pessoas perderão seus postos de trabalho”, observou.

Segundo Chico Viga, o governo do Estado e as prefeituras são como locomotivas que puxam a construção civil com a realização de obras. “Infelizmente as nossas construtoras precisam de obras públicos e recursos dos programas do governo federal, para, por exemplo, fazer casas, pavimentar ruas e rodovias, construir esgotamento sanitário, construir escolas, creches, postos de saúdo e hospitais”, disse. Ressaltou que o Acre precisa da expansão do agronegócio, de industrias madeireiras legalizadas e outras modalidades de empreendimentos para melhorar ainda mais a geração de emprego e renda.

. E voz corrente entre os jornalistas que cobrem a Assembleia Legislativa que o deputado Chico Viga desatou no mandato.

. Como diz o Luiz Carlos Moreira Jorge, o Crica, engoliu um papagaio.

. A verdade é que o Chico resolveu sublimar a vida política, fazer um mandato como deve realmente ser.

. Na Câmara Municipal, a preocupação do vereador Rodrigo Forneck (PT) com as queimadas é pertinente.

. A política ambiental do governo federal é um verdadeiro desastre ambiental de proporções catastróficas.

. A ciência (não é religião nem partido político), é a ciência está dizendo que o planeta terra está com infeção aguda que pode contaminar todo o clima e comprometer a vida na terra.

. É muito sério, mas tem gente que leva na brincadeira!

. Outros acreditam que não tem mais jeito porque está nas escrituras que o mundo vai se acabar em fogo!

. Para outros, é em gelo com uma nova era glacial!

. Essa geração vai estar longe, quem vai ficar que se cuide!

. Sobre a Saúde passo a transcrever a avaliação de um médico que conhece a Saúde do Acre como poucos:

. As UPAS estão lotando de pacientes que deveriam estar internados na Fundação Hospitalar como manda o figurino.

. Como exemplo contou que muitos idosos estão nas UPA, quando erar para estarem no Hospital do Idoso.

. Alguém (por tanto um sujeito indefinido ou (oculto)) afirma que não tem vagas, porém esse médico diz que o Ministério Público precisa acompanhar tanto a Fundação como o Hospital do Idoso porque existe vagas sim, e não muitas!

. “É necessário ir pra cima da regulação e saber o que está acontecendo”, comentou.

. Tá feito o registro!

. Boa sexta!