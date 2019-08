Viver Ciência Itinerante 2019 chega à Sena Madureira nesta quinta-feira (15)

O município de Sena Madureira recebe nesta quinta-feira, 15, o lançamento da Viver Ciência Itinerante 2019. A solenidade de abertura ocorre no auditório da escola Dom Júlio Mattioli, a partir das 19 horas. O evento é realizado pela secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e oferece atividades abertas ao público até esta sexta-feira (16).

Os trabalhos apresentados pelos alunos têm bases científicas de todas as áreas do conhecimento, de estudantes de diversas escolas do município. Entre as atividades, destacam-se os projetos de pesquisas, além das oficinas e apresentações no palco cultural.

A organização estima receber nove mil pessoas durante o evento. A Viver Ciência Itinerante é a versão reduzida do maior evento da Educação Básica do estado, a Mostra de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação do Acre – Viver Ciência, que está marcada para ocorrer entre os dias 22 e 24 de outubro, na Universidade Federal do Acre, em Rio Branco.