Vereadores cobram cirurgião e ambulância para hospital do município de Xapuri

Um grupo de vereadores visitou, nesta quinta-feira, 15, o diretor do hospital Epaminondas Jácome, de Xapuri, João Honorato Cardoso, com o objetivo de obter informações sobre uma série de carências que a unidade hospitalar vem apresentando.

Entre os problemas estão a falta da única ambulância à disposição da população de do município, que apresentou problemas mecânicos e está no conserto há mais de 10 dias.

Os Vereadores Joseni Oliveira (PT), Gessi Nascimento (MDB), Josué Gadelha (DEM) e Fernando Lopes (MDB) solicitaram o conserto de um aparelho de radiografias que apresenta problemas há algumas semanas. O hospital dispõe de um aparelho de raio-x menor que não atende a demanda, segundo os parlamentares.

Outro pedido dos vereadores foi sobre a contratação de mais dois médicos para o quadro do hospital, entre os quais um cirurgião, e a reestruturação do centro cirúrgico, desativado há anos.

“É inadmissível que um paciente com um corte mais profundo tenha que ser encaminhado à capital. Estamos perdendo, inclusive, xapurienses de nascimento, pois as grávidas com complicações dão à luz as crianças em Rio Branco e, muitas vezes, já as registram por lá”, reclamou o vereador Joseni Oliveira.

O que disse o diretor do hospital

João Cardoso se propôs a tentar resolver as demandas possíveis em caráter de urgência. Sobre a ambulância, o diretor explicou que houve um problema mecânico e que o prazo de entrega é para esta sexta-feira, 16.

Sobre a contratação de médicos e a reativação do centro cirúrgico, João Cardoso afirmou que há planos futuros para esse fim. Afirmou que pretende marcar uma agenda com o secretário estadual de saúde, juntamente com os vereadores, para que eles possam fazer essas reivindicações pessoalmente.

O gestor informou ainda que as instalações do hospital da cidade deverão receber uma reforma na estrutura física até o fim desse ano.