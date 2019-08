Tribunal Regional Eleitoral realiza atendimento no assentamento Walter Acer, no Bujari

O nível do rio Acre tem registrado níveis preocupantes desde o início do período de estiagem em 2019. Às 6 horas desta quinta-feira, 15, o manancial chegou aos 1,65m em Rio Branco, deixando órgãos de proteção e monitoramento em alerta máximo.

Na capital acreana, o nível do rio tem baixado rapidamente e há cerca de uma semana já registrou a pior marca nos últimos 14 anos com relação ao mesmo período. A baixa influencia diretamente na captação de água, por isso o Departamento de Água e Saneamento (Depasa) lançou uma campanha de combate ao desperdício.

“É uma campanha que tem como objetivo fazer o trabalho educativo em todos os municípios. Estamos num período complicado, com o rio baixo. Cada um precisa fazer a sua parte. Por isso estamos levando a campanha para as escolas. O objetivo é difundir boas práticas para o uso da água, formar multiplicadores dessa ideia”, disse Alexandra Lopes Lima, chefe do Núcleo Sócio Pedagógico do órgão.

O abastecimento de água ainda tem sido garantido, mas concessionária dos serviços de água e saneamento do Acre chama a atenção para a necessidade do consumo consciente. “Alguns bairros que antes recebiam água a cada quatro dias, hoje recebem água dia sim, dia não”, informa o diretor presidente do Depasa, Zenil Chaves.

O período de seca ainda pode se estender até o final do mês de outubro, quando as chuvas voltam a ocorrer e o Depasa orienta que “a falta de boia na caixa d’água, lavar calçadas com água tratada, escovar os dentes e lavar louça com torneira aberta, banhos demorados” são práticas que prejudicam e colaboram para o desperdício de água potável na região.