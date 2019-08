Projeto transfere recurso do COSIP da prefeitura de Cruzeiro do Sul para empresa privada

Os moradores da Comunidade Vitória, em Porto Walter, presenciaram uma cena inusitada nesta quinta-feira, 15. Duas máquinas da prefeitura atravessaram o Rio Juruá para executar uma obra no lado oposto do manancial.

A travessia dos grandes equipamentos foi facilitada pelo baixo volume d’água do Juruá.

O objetivo do prefeito Zezinho Barbary, com as máquinas, é abrir o acesso até o limite com o município de Marechal Thaumaturgo na foz do Rio Grajaú para a implantação do Programa Luz Para Todos, além de facilitar o transporte da produção rural. “Essas famílias que moram nessas localidades têm que sair da escuridão. A energia elétrica é um direito deles e vamos garantir o acesso e correr atrás da implantação do Programa”, destaca Barbary.

No ano passado, o acesso foi aberto até a localidade reforma. Agora o serviço vai avançar e alcançar a foz do Grajaú.

No outro extremo do município, a prefeitura abriu um ramal até a foz do Juruá Mirim. A ideia é levar a via até Cruzeiro do Sul, acabando com o isolamento de Porto Walter, onde só é possível chegar de avião ou barco. Com o baixo volume das águas no verão Amazônico, a navegabilidade é dificultada e a viagem de barco dura cerca de oito horas.