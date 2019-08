Polícia Civil realiza operação na zona rural, apreende objetos furtados e arma de fogo

Os amantes da filosofia e suas vertentes têm um encontro marcado no final desta semana. No Dia do Filósofo, comemorado nesta sexta-feira, 16, o Centro de Matemática, Ciência e Filosofia do Acre realiza uma programação especial na Livraria Paim, em Rio Branco: o Café Filosófico.

A homenagem ao ocorre das 16 às 18 horas, na Livraria Paim, centro da capital, com entrada franca. O advogado acreano, historiador, escritor e filósofo Sanderson Moura será o palestrante, que ministrará envolto do tema ‘A Filosofia como Espiritualidade Laica’.

O evento é uma forma de interagir e celebrar a data utilizando a Filosofia, como centro de debates e difundir os conhecimentos sobre a temática. E também oferecer uma abordagem filosófica na atualidade, evidenciando o valor da Filosofia nos dias atuais no Estado do Acre.

Ainda haverá um período pós-palestra aberto para debates e trocas de ideias. Sanderson Moura é fundador da Escola de Atenas, que ensina oratória a partir do referencial filosófico da antiga sabedoria greco-romana clássica.