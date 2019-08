Julgamento recomeça em Xapuri com interrogatórios de acusados de linchamento

A senadora Mailza Gomes (Progressistas) recebeu na tarde desta quarta-feira, 14, em seu gabinete, em Brasília, a visita do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre. A pauta da reunião foi a liberação de recursos para conclusão de obras estruturantes no estado do Acre. O secretário estadual de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (Seinfra), Thiago Caetano, também estava presente na reunião.

Mailza explicou ao senador Davi Alcolumbre, a importância de recursos para a infraestrutura no estado. Ela destacou a necessidade da conclusão do Anel Viário entre os municípios de Epitaciolândia e Brasileia, falou da ponte sobre o rio Madeira e também relatou a ele a situação das pistas de pousos do municípios isolados.

“Presidente, nós precisamos de apoio em nosso estado. Um novo modo de governar mais transparente, eficiente e junto com as pessoas está sendo implementado no Acre pelo nosso governador Gladson Cameli. A infraestrutura de nosso estado ainda está em desenvolvimento e por isso é necessário a ajuda de recursos federais para conclusão de obras estruturantes”, relatou Mailza.

Durante a reunião, Davi se colocou à disposição e telefonou para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, para marcar uma reunião. A agenda ficou acertada para a próxima semana, que contará também com a presença do governador Gladson Cameli.

A senadora destacou também que vai mobilizar a bancada federal para juntos apresentarem item a item quais são as obras mais importantes para o estado do Acre. “A nossa bancada, independentemente de cores partidárias, é muito unida para os assuntos que são importantes para o desenvolvimento do Acre. Vou convidar a todos para participarem dessa reunião”, informou a parlamentar.