Gladson volta atrás e torna sem efeito exonerações na SEPA

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou em um vídeo, divulgado no Instagram, em Feijó, determinando aos secretários que nos dias de sextas-feiras os cargos em comissão e servidores públicos sejam liberados para fazerem trabalho social junto a comunidade. “Se na sexta-feira não tiver muito o que fazer nas Secretarias vamos fazer horário corrido para que no período da tarde todos possam fazer trabalho social, isso vai economizar energia e transporte do Estado”, diz.

A ideia do governador Gladson Cameli já aconteceu no Acre há mais de 30 anos. No governo de Joaquim Falcão Macedo (1978-1982), tio dos ex-governadores Jorge e Sebastião Viana, os secretários, suas mulheres, cargos comissionados e funcionários iam para a periferia fazer trabalho social. O ex-governador Romildo Magalhães (1992-1994) também convocava os secretários de Estado para ajudar na entrega do “Sopão Enche o Bucho”, um calde de carne com verduras e legumes, distribuídos na periferia para os pobres, principalmente crianças e mulheres. Veja o vídeo: