Feto é encontrado nas dependências da UPA da Sobral; polícia investiga o caso

O Governo do Estado do Acre por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e a Prefeitura de iniciou na manhã desta quinta-feira (15) no Calçadão da Benjamin Constant e mercados públicos Elias Mansour e Aziz Abucater, a Operação Miíase, com o objetivo de apreender produtos que entraram de forma ilegal no país, bem como coibir a receptação de celulares roubados-furtados, jogos de azar e tráfico de drogas.

Na ação dos Policiais foram conduzidas 22 pessoas à Delegacia por diversos delitos e foram apreendidos cigarros oriundo de outros países, dinheiro, produtos utilizados de jogos de azar, 2 mudas de maconha.

“Essa operação ela precede um planejamento conjunto das forças de segurança com a prefeitura, no sentido de promover o reordenamento daquela região que envolve o terminal urbano. Nós identificamos através da inteligência da Polícia uma série de delitos na região, desde o descaminho de produtos de outros países, jogos de azar, tráfico de entorpecentes, receptação de produtos roubados e furtados, razão pela qual antes desse reordenamento se faz necessário efetivamente uma ação das forças policiais locais no sentido de devolver a ordem aquela região e a partir de então a prefeitura com os suas equipes de fiscalização possam efetivamente realizar a atividade destinada, devolver ao cidadão aquele espaço, não só no sentido de buscarem nas praças comerciais, de buscarem serviços públicos também aportados naquela região de forma mais ordenada e disciplinada”, disse o Secretário de Segurança Paulo Cezar.

Os envolvidos foram conduzidos às Delegacias para os devidos procedimentos. A Operação irá se encerrá no final da tarde desta quarta-feira.