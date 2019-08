Entenda as principais mudanças da Medida Provisória da Liberdade Econômica

Mais de 70 agentes de segurança, entre eles, policiais militares, civis e bombeiros foram apresentados nesta quarta-feira, 14, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre como os membros do Grupamento Especializado de Fronteiras com o objetivo de avançar no no enfrentamento à criminalidade nas fronteiras do Acre com o Peru e a Bolívia.

De acordo com o governo, o Gefron será desenvolvido através do trabalho integrado de todas as forças de segurança do Estado do Acre, com o suporte financeiro do Governo Federal. De acordo com o secretário Paulo Cézar, o grupo atuará não só nos crimes de fronteira como também no combate dos crimes rurais.

“A criação do Gefron tem como objetivo suprir uma demanda que a princípio compete à União, mas em face a escassez efetiva e logística é necessário o estado intervir, de forma diferenciada e integrada com a participação e empenho de todas as forças de segurança”, destacou o secretário.

Para o coordenador do Gefron, Coronel Ulysses, esse projeto é uma questão de soberania, de segurança nacional e não se limita apenas ao estado do Acre, tendo em vista que quando se fala em fronteira, abrange o país e o mundo. “O Gefron terá um policiamento diferenciado e isso requer um treinamento especial, afinal nós vamos lidar com o narco negócio, narco terrorismo, são organizações criminosas que serão afetadas pelo combate ao crime organizado que mexe com bilhões de dólares. Então essas pessoas apresentadas hoje aqui, irão passar por técnicas especializadas e treinamento com armamentos diferenciados, que serão utilizados no combate ao crime de fronteira”, explicou.

O delegado Rêmulo Diniz que também é um dos coordenadores do Gefron, explicou como será a atuação das polícias no combate ao crime nas fronteiras. “Será feito um trabalho de inteligência, atuações de patrulhamento, bem como cumprimento de mandados naquelas regiões”, disse.

O Gefron está previsto para iniciar suas atividades nas fronteiras no mês de setembro e segundo o delegado Rêmulo, a partir do dia 19 de agosto será realizado um curso de capacitação com instrutores do Gefron-MT, que trará um potencial na atuação desses policiais na segurança das fronteiras.