Em Sena Madureira, presidiário larga facção Bonde dos 13 e afirma que será crente

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) confirmou que Márcio da Silva Rodrigues, condenado por estupro contra crianças esteve no Educandário Santa Margarida, local tradicional que abriga crianças em situação de vulnerabilidade social.

O homem, que cumpre pena na Unidade Prisional Francisco de Oliveira Conde, é acusado de praticar esse tipo de crime contra, pelo menos, 9 crianças. Segundo a denúncia, Márcio atacava crianças que encontrava desacompanhadas em via pública. À época da denúncia, o Ministério Público do Acre afirmou que o condenado era conhecido por ‘homem do carro preto’, e é um estuprador serial, tendo praticado crimes de estupro a várias crianças, inclusive, uma com três anos de idade, especialmente na cidade de Rio Branco.

O IAPEN confirmou que mesmo com todo o histórico, Márcio foi enviado ao Educandário.

Segundo o presidente do instituto, Lucas Gomes, não houve qualquer contato do preso com as crianças. “O preso, que responde por estupro, prestou serviço um em um dia no educandário. Montando uma sala de informática. O preso esteve escoltado com dois Agentes Penitenciários e não teve nenhum contato com nenhuma criança”, esclareceu.