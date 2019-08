Educação a distância: faculdades poderão oferecer mestrado e doutorado EAD a partir de 2020 

Governador disse que vai pagar promessa na Procissão de Nossa Senhora da Glória

Na assinatura de Cooperação Técnica com uma faculdade particular de medicina em Cruzeiro do Sul, na manhã desta quinta feira, o governando Gladson Cameli anunciou a regionalização com a descentralização de recursos para a saúde do Juruá, a construção de dois novos pavilhões no Hospital do Juruá, a inauguração da UPA, reforma no Hospital Dermatológica em Cruzeiro e entrega do Hospital de Mâncio Lima.

“Essas ações já farão diferença aqui no Juruá. A secretária de Saúde está aqui comigo percorrendo os hospitais para que possamos melhorar os índices da saúde”.

Ele disse que pagará do próprio bolso, a faculdade para dois jovens da cada cidade do Juruá, para cursarem a faculdade de medicina. A mensalidade será de cerca de R$ 8 mil. “Essas bolsas vão premiar os melhores estudantes para que tenhamos pessoas aqui da região atuando nos hospitais locais”.

Gladson anunciou a instalação do Centro de Atendimento ao Cidadão – CAC em Cruzeiro do Sul. O CAC vai funcionar no prédio do antigo Fórum nos moldes da OCA de Rio Branco, que Gladson pretende mudar o nome. O Aeroporto de Cruzeiro do Sul, passou a se chamar Marmud Cameli, avô do governador.

Para a prefeitura de Cruzeiro só Sul, Gladson destinou R$ 1 milhão. Segundo ele, repasse será mensal e deverá ser ampliado. Os recursos serão usados na infraestrutura da cidade.

Pagar promessa

Gladson vai pagar promessa na Procissão de Nossa Senhora da Glória no final da tarde desta quinta feira. Ele contou que ao tomar posse fez uma promessa é pediu “pra errar pouco porque o povo não pode esperar e essa gestão está sim dando certo”.