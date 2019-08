Deputados vão instalar CPI contra os bancos, na semana que vem

Nos últimos dias mais de 30 mil pessoas procuraram os postos de saúde para serem atendidas com sérios problemas respiratórios. A preocupação é do vereador Rodrigo Forneck (PT), líder do Executivo municipal. Segundo ele, o recuou na política ambiental patrocinada pelo governo está estimulando derrubadas e queimadas. “A sensação de impunidade na área do meio ambiente está gerando o aumento de queimadas”. Disse.

Segundo Rodrigo, cuja família vive da apicultura (criação de abelhas para extração de mel), a liberação de uma maior quantidade de agrotóxicos nas fazendas e lavouras está matando as abelhas e intoxicando o mel. “A nossa propriedade está perdendo safras de mel porque agrotóxicos estão sendo lançados de avião”. De acordo com ele, essa situação ocorre na fronteira do Acre com Rondônia. “O governo do Acre precisa definir a política de meio ambiente como prioridade”.

De acordo com ele, a posição do presidente Jair Bolsonaro (PSL) a perdas de recursos a fundo perdido vindos da Alemanha, traz sérios prejuízos para os produtores rurais do Acre. “Quem acompanhou os investimentos da W.F no Estado sabe muito bem da falta que esses recursos farão”, concluiu.