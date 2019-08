Cine Recreio suspende sessão de cinema por um mês; Cine Clube segue ocorrendo

O Cine Teatro Recreio, localizado em Rio Branco, suspende a partir desta quinta-feira, 15, as exibições audiovisuais da Yaneramai. As sessões desta categoria voltarão ao normal a partir do próximo dia 12 de setembro, daqui a menos de um mês.

Segundo a administração do Cine, a suspensão da sessão no local se deu por motivos de reparos técnicos. Algumas melhorias referentes ao atendimento público também serão realizadas.

Entretanto, as sessões de sábado à noite, das 19 horas, com o Cine Clube Opiniões, continuam ocorrendo.

O Cine promete voltar com muitas novidades. Com mais de 100 anos de história, o local é um dos espaços mais tradicionais do Acre e reúne cultura e exibição de filmes alternativos e produções artísticas toda semana, desde documentários, ficções, e todos os gêneros, comédia, drama e terror.