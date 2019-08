Carreta é consumida pelo fogo após colisão na BR-364; motorista estava alcoolizado

Uma carreta do modelo V2, que transportava sabão, ficou totalmente destruída pelo fogo após colidir com uma outra carreta no km 68, após a Vila Campinas, na BR-364.

De acordo com informações de populares repassadas a reportagem do ac24horas, o motorista da carreta trafegava na BR no sentido Porto Velho-Rio Branco fazendo “zig zag”, quando entrou na pista contrária e colidiu com a lateral de outra carreta que vinha no sentido oposto. Com o impacto, o condutor da carreta que pegou fogo, perdeu o controle da direção, saiu da pista, caiu numa ribanceira, colidiu com uma árvore e pegou fogo. O motorista, que permaneceu no local, sofreu apenas escoriações leves e não precisou de ajuda do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local e realizaram o teste do bafómetro no motorista. O teste comprovou que o motorista estava alcoolizado. Ele foi preso e responderá pelo crime de embriaguez ao volante.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal até a chegada da perícia técnica.

Veja vídeos do acidente: