Secretaria de Saúde emite nota e diz que vai trazer criança vítima de explosão de barco para casa

A respeito da matéria publicada no ac24horas sobre a falta de voo da FAB e do TFD para trazer o menino vítima da explosão do barco no Rio Juruá de volta pro Acre, além de outras vítimas do acidente, que estão em Belo Horizonte, a secretaria Estadual de Saúde do Acre, esclarece que :

“A companhia LATAM autorizou o embarque do paciente Paulo Vitor Ferreira. A equipe do TFD providenciará a passagem de acordo com a disponibilidade das companhias aéreas. Todos os esforços são feitos nesse sentido. Considerando que a vaga na Gol, no trecho Belo Horizonte/ Cruzeiro do Sul só estava disponível para o dia 21 de agosto, o TFD emitirá a passagem no trecho Belo Horizonte/Rio Branco de acordo com disponibilidade da companhia aérea.

O paciente ficará no Hospital da Criança em Rio Branco, para que, no dia posterior, seja encaminhado para Cruzeiro do Sul, onde ficará internado no Hospital do Juruá até a liberação da equipe médica para retorno ao domicílio

A equipe do Complexo Regulador, principalmente o Serviço Social e a Central de Internação, estavam a todo momento em contato com a equipe técnica do Hospital João XXIII. Em nenhum momento houve relato, por parte do Hospital, de que iria retirar os pacientes, deixando-os na rua. Pelo contrário, sempre houve a preocupação quanto ao acolhimento dos pacientes. Havia, sim, a necessidade de liberação dos leitos para atendimento a novos pacientes vítimas de queimadura, no entanto, questões burocráticas impediram ações mais rápidas, pois dependíamos da reposta do Ministério da Defesa em disponibilizar o avião da FAB, além de autorização da companhia aérea para embarque em voo comercial.

Enfim, com a negativa por parte do Ministério da Defesa e autorização de embarque pela LATAM, as passagens da criança Paulo Vitor e de seus dois acompanhantes serão emitidas conforme disponibilidade em aeronave. Já os pacientes Humberto Oliveira e José Ortenizio e seus respectivos acompanhantes foram emitidas para amanhã (15/08)”.