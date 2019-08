Polícia Rodoviária Federal prende mais um foragido da justiça no Acre

Na noite da última terça-feira (13), em fiscalização de rotina, no km 158, da BR-364, no município de Bujari, a Equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal abordou um homem conduzindo uma motocicleta.

Durante a consulta dos documentos, os policiais confirmaram que havia um mandado de prisão em desfavor do abordado, expedido no dia primeiro de abril desse ano, pelo Tribunal de Justiça do Acre, por falta de pagamento de pensão alimentícia. O homem de 34 anos de idade recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes.

Em menos de uma semana, esse foi o segundo caso de prisão pela PRF de foragido da justiça somente nas rodovias federais no Acre. Desde janeiro de 2018, a PRF/AC prendeu 353 pessoas de ambos os sexos, por vários crimes, sendo 50 por mandado de prisão em aberto.