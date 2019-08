Morador de rua tenta o suicídio ao se jogar de mirante no Centro de Cruzeiro do Sul

Um morador de rua, Evilásio, mais conhecido como Socorro, tentou o suicídio na manhã desta quarta-feira, 14 , se jogando do Mirante do Cais na região central de Cruzeiro do Sul.

Apesar da altura de aproximadamente oito metros, ele não morreu. Foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital do Juruá.

Ainda não se sabe o motivo da tentativa de suicídio.

