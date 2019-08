Indicado de Mara Rocha é nomeado como superintendente do Incra

O advogado Sergio Bayum é o novo Superintendente Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no Estado do Acre. A confirmação está publicada na edição desta quarta-feira, 14, no Diário Oficial da União e tem a assinatura do Ministro Onyx Lorenzoni.

Bayum é indicação da deputada federal Mara Rocha (PSDB), que meses atrás tentou indicá-lo ao cargo de superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária no Acre, mas uma indicação da deputada Vanda Milani (Solidariedade), o médico veterinário Fernando Renan Kappes Bortoloso que até então trabalhava no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, acabou ficando com o posto no Mapa.

O advogado assume o lugar de Sebastião Silva, funcionário de carreira do Incra, que atuava no cargo interinamente.

O Incra tem como missão prioritária de realizar a reforma agrária, manter o cadastro nacional de imóveis rurais e administrar as terras públicas da União. No início do ano, o nome de Tião Bocalom, hoje diretor da Emater, chegou a ser ventilado como Superintendente do órgão federal por sua aproximação com o presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018.