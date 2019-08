Grande presença de amigos e familiares marca velório de jovem

Com sepultamento marcado para às 11 horas da manhã, os últimos momentos do velório da adolescente Kelly Silva, que morreu vítima de acidente de trânsito na BR-364, é marcado pela grande presença de jovens que eram seus colegas no Colégio Acreano. Os estudantes portam balões brancos para homenagear e se despedir de Kelly.

Outros jovens que a conheciam chegam completamente consternados na Igreja Celeiro da Palavra, localizada no bairro Cadeia Velha.

O amor pelo esporte foi lembrado por Wesleyane Silva. Amiga de Kelly há mais de três anos ela trouxe fotos de momentos que passaram juntas. “Jogar basquete era a coisa que ela mais gostava de fazer na vida. Era uma amiga maravilhosa”, diz sem conseguir conter as lágrimas.

Um culto acontece neste momento, antes da partida do corpo para o sepultamento no Cemitério Morada da Paz.