Gladson vê com “simpatia”, Alan para a PMRB 

Caso a Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia Legislativa tivesse se debruçado sobre os anais da Casa veria que, já existia uma Lei, projeto do ex-deputado Moisés Diniz (PCdoB) sancionado pelo Executivo, que proíbe o corte de energia nos finais de semana. E desta maneira não poderia ter dado tramitação ao projeto do deputado Roberto Duarte (MDB), no mesmo sentido, aprovado e sancionado pelo governador Gladson Cameli. O ex-deputado Moisés disse ontem ao BLOG DO CRICA que achou estranho criarem uma nova Lei já existindo outra idêntica. A Lei de sua autoria está em vigor. É fruto de um recurso da então ELETROACRE, que entrou com uma Ação Indireta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, com pedido de nulidade. Mas não caiu ainda na pauta de julgamentos do STF. E desta feita passamos a ter duas Leis com o mesmo objeto aprovadas pela ALEAC. Tivesse havido uma checagem, não haveria hoje a duplicidade. E agora, como é que fica, Arnaldo?

FILIAÇÃO DO FAZ DE CONTA

Sobre o seu futuro político o ex-deputado Moisés Diniz diz que continua filiado ao PCdoB, apenas de maneira formal, mas não participa mais de reuniões e deliberações partidárias. “estou afastado de tudo”, revelou. Sobre 2020, garante que não será candidato a nada.

ABRIU A CAIXA DE CARÕES

O Gladson abriu a sua caixa de carões. A últimas puxadas de orelha foram no diretor da FUNDHACRE, Lúcio Brasil, por não contratar médicos, e o diretor do DERACRE, Ítalo Medeiros, por queixas sobre a precariedade de ramais e da má conservação da pista de Feijó.

E NADA DE PARTICULAR

A singularidade destes carões é que não acontecem entre quatro paredes, mas sempre durante as entrevistas do governador e acabam virando pautas de debates na mídia.

NÃO DESGASTA O SECRETÁRIO

Pode-se até achar que este tipo de cobrança deveria ser no particular, mas a cobrança, esta não pode deixar de ser feita, porque o desgaste não pousa no colo do secretário, mas do governador. E se não se cobra, o acomodamento natural do secretário acaba por acontecer.

NÃO EXISTE ALMOÇO DE GRAÇA

O ex-ministro Maílson da Nóbrega detona o chavão da esquerda de defesa da educação superior pública gratuita, com um argumento inquestionável. Transcrevo o que disse Mailson na sua coluna, na VEJA: “na verdade, não existe educação gratuita. As universidades federais e estaduais são financiadas por impostos pagos por todos, inclusive os pobres”.

FECHANDO O RACIOCÍNIO

Ainda sobre o tema “educação gratuita”, dispara o ex-ministro Maílson da Nóbrega: “além de pagarem pelo estudo de seus filhos, os pobres arcam proporcionalmente mais que os ricos com impostos para financiar as instituições de ensino públicas. Você acha isso justo?”.

SURPRESO, CARA PÁLIDA?

O rebaixamento do Atlético Acreano não causou nenhuma surpresa, ficou do tamanho do futebol acreano. A boa campanha da temporada anterior foi um aborto. Voltou ao normal.

VAI CRIAR CUPIM

A comissão encarregada de elaborar a programação de aniversário da tradicional Rádio Difusora Acreana deveria antes se preocupar em colocar no ar o transmissor novo comprado pelo governo para a emissora que, se demorar mais a ser montado vai virar casa de cupim.

NADANDO EM DINHEIRO

A prefeitura de Feijó deve estar nadando em dinheiro, para bancar uma promoção como o “Festival do Açaí”, trazendo artistas de renome nacional. Saúde, Educação, ramais, deve estar tudo funcionando maravilhosamente bem por aquelas bandas. É de se imaginar pelos gastos.

DE PROMESSA, SANTO ANTÔNIO FICOU CARECA

O novo gerente do Pronto Socorro de Rio Branco, enfermeiro Areski Peniche, está prometendo uma revolução no atendimento naquela unidade no setor de cirurgias. Tomara que não fique só no discurso. Já vi governador prometer “saúde de primeiro mundo” e foi um desastre geral.

TUDO O QUE QUER

O sonho do prefeito que vai disputar a reeleição é que tenha o maior número de candidatos na briga pela prefeitura. Chiquinho Chaves (PSD), Luiz Hassem (SD), Everton Soares (PSL), são nomes citados em Epitaciolândia. O prefeito Tião Flores (PSB) torce para esta lista aumentar.

CPI

Nesta terça-feira, ás 16 horas, haverá Audiência Pública da CPI da Energia Elétrica. Será no auditório da Assembléia Legislativa. Vou guardar o comentário para o término desta CPI.

QUE SEJA ISSO

Quem mais brigou para instalação da CPI da ENERGISA foram os deputados Jenilson Lopes (PCdoB) e Roberto Duarte (MDB), chegando a criar um clima de que a CPI baixaria o preço da tarifa de energia. Mas parece que se afastaram da CPI e jogaram a batata quente nas mãos do deputado Daniel Zen (PT). Vamos ver que bicho vai sair após os trabalhos concluídos.

REAÇÃO FORTE

Dentro do PROGRESSISTA do Bujari há uma reação forte da direção municipal em não aceitar o prefeito Romualdo, do PCdoB, se filiando no partido do governador para disputar a reeleição. A senadora Mailza Gomes, presidente do PROGRESSISTA, já deixou bem claro que qualquer candidatura majoritária tem que ter o aval dos diretórios municipais, no que está certa.

DESDE QUE FUNCIONE

O anúncio de que o governo vai construir um Pronto Socorro no segundo distrito de Rio Branco é uma boa notícia, Mas, desde que funcione a contento com médicos e medicamentos.

FORTE COMO ANTES

O novo organograma do gabinete do governador em nada muda em relação ao chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, que continua tão forte e prestigiado pelo governador como sempre esteve. Ribamar sempre foi um dos homens de confiança das campanhas do Gladson.

NÃO É PRIORIDADE

Já basta ter que pagar o 13º salário que não foi pago pelo antecessor, dívidas outras recebidas, por isso o governo está certo em não colocar na sua lista de prioridade o pagamento das indenizações de ex-secretários. Quem deveria ter priorizado era o governo passado. E ponto!

CASA DE FERREIRO, ESPETO DE PAU

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) não poderia estar criticando o aluguel de um jatinho pelo governo do Acre. A coluna do jornalista Cláudio Humberto divulga que, o ídolo do momento dos comunistas, governador do Maranhão, Flávio Dino, já gastou na sua gestão 23 milhões de reais em aluguéis de aeronaves. Casa de ferreiro, espeto de pau, né Magalhães?

APENAS OBSERVANDO

O senador Sérgio Petecão (PSD) diz que está apenas observando a movimentação de nomes se lançando para a disputa da prefeitura de Rio Branco. Petecão se recusa abrir conversa para alianças este ano sobre candidaturas majoritárias, a meta é formar chapas de candidatos a vereador em todos os municípios. Sabe que terá que ser procurado, pela base forte na capital.

QUEM MANDA NÃO É QUEM TEM VOTOS

Jorge Viana, Marcus Alexandre e Raimundo Angelim são nomes mais importantes do PT, no Acre. Mas, por incrível que pareça, eles não têm o domínio do partido, que é comandado pelo grupo do Carioca, a DR – Democracia Radical. É quem dá as cartas no PT. E fez o Cesário Braga o presidente da sigla. São chamados pelos adversários de a “turma do sem votos”.

MURO QUE TE QUERO MURO

Não tem quem consiga tirar do muro o presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo, sobre de que lado se encontra: a favor da ala do seu partido que faz do governador Gladson Cameli um saco de pancadas, ou da ala que defende o Governo. Assiste no muro sem dar um pio, na base do daqui não saio, e daqui ninguém me tira.

FRASE DO DIA

“Para aqueles que creem, nenhuma explicação é necessária; e para aqueles que não creem, nenhuma explicação é possível”. Santo Inácio de Loyola, fundador da Ordem dos Jesuítas.