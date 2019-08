Gerlen diz que Segurança e Saúde estão melhorando; Jenilson rebate

O ex-líder do governo, deputado Gerlen Diniz (Progressistas), disse que as críticas a Segurança e a Saúde são bem-vindas, mas em relação ao governo passado a situação é bem melhor. “Não estou dizendo aqui que está tudo bem, mas que quando olhamos os números concretos vemos que as mortes diminuíram e as filas nos hospitais estão acabando”. Ele lembrou que a equipe de Segurança está no caminho certo. “Quando comparamos o mês de agosto do ano passado como o deste ano, vemos que as mortes diminuíram cerca de 36% nesses primeiros dias”, disse.

Se dirigindo diretamente ao deputado José Bestene, do seu partido, que disse que a Saúde vai mal e que a secretária mente para o governador, Gerlen Diniz reiterou apoio incondicional a Dra. Mônica Feres. “Deputado Bestene o senhor tem razão quando diz que tem muitos parasitas, mas a secretária está nesse trabalho de acabar com eles”, respondeu. Segundo Gerlen, ele mesmo percebeu que as filas diminuíram, mas que não será em pouco tempo que o governo vai conseguir o caos em que pegou a Saúde.

Jenilson Leite rebate Gerlen

Contestando o discurso de Gerlen Diniz, o deputado Jenilson Leite (PSB), que também é médico, disse que foi ao novo pronto socorro, fez fotos para provar que as filias continuam existindo. “Conversei com pacientes que denunciara a falta de maqueiros para transportar as pessoas”, comentou. Segundo ele, a situação na Fundação Hospitalar também é caótica. “Fiz fotografias para provar que estou falando a verdade”, disse.