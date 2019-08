Sinhasique é a favor de Cassinos no Acre: “iriam agregar mais valor às nossas belezas naturais”

A secretária de turismo e empreendedorismo do Estado do Acre, Eliane Sinhasique, defende a legalização dos cassinos dentro e fora de grandes hotéis e afirma que não liberá-los é continuar colocando os jogos em uma clandestinidade desnecessária. “No Acre penso que poderíamos ter cassinos em Rio Branco, capital do Estado, em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, e em Brasiléia ou Assis Brasil no Alto Acre”, assegura. A declaração da gestora foi dada em entrevista exclusiva ao Portal Games Magazine Brasil.

Confira a entrevista na integra:

GMB – Qual é sua posição frente à legalização dos cassinos no Brasil? E sobre o resto dos jogos de azar?

Eliane Sinhasique – Sou totalmente favorável à legalização dos cassinos no Brasil. Não legalizar é uma hipocrisia! O homem, em sua essência, é um ser que gosta do jogo, da disputa, da aposta, da competição e todos os dias nós jogamos! Jogamos na Mega-Sena, na loteria, no bolão dos jogos de futebol, apostamos na rifa, no bingo da igreja, no baralho com a família, no dominó com os amigos, no computador. Não legalizar os cassinos é continuar colocando os jogos em uma clandestinidade desnecessária e maléfica para o fomento aos negócios, ao turismo, ao entretenimento e à arrecadação governamental.

Os cassinos poderiam beneficiar o turismo do seu estado?

Tenho plena convicção que a existência de cassinos no Acre seria uma das formas de atrair turistas para o coração da floresta amazônica acreana. Seria também uma forma de “segurar” no Acre os acreanos que saem do estado para se divertir nos cassinos bolivianos e peruanos.

Qual sua opinião sobre a questão de que os cassinos devem ser autorizados apenas nos resorts ou crê que cassinos físicos independentes dos grandes hotéis também devem ser liberados?

Cassinos precisam ser bem estruturados. Cassinos tem que ter glamour e um conjunto de outros serviços que gerem emprego e renda, como shows, eventos e culinária. Se isso está dentro de um resort ou não é o que menos pesa na existência desse negócio.

Quais as cidades que poderiam receber os cassinos?

No Acre penso que poderíamos ter cassinos em Rio Branco, capital do estado, em Cruzeiro do Sul no Vale do Juruá e em Brasiléia ou Assis Brasil no Alto Acre.

Sabe qual é a posição da maioria de seus colegas secretários de turismo de outros estados sobre o tema cassinos no Brasil?

A maioria dos secretários da região Norte, com quem mais tenho me relacionado, também acredita que os cassinos podem ajudar nossa região na atração de turistas. Não basta apenas termos uma das maiores biodiversidades do planeta, aldeias indígenas encantadoras, um folclore e uma história magnífica! Precisamos de algo mais para que os turistas sintam necessidade de voltar e gastar seu dinheiro na nossa região. Cassinos por aqui iriam agregar mais valor às nossas belezas naturais!

Tem acompanhado o que ocorre na Câmaras de Deputados e Senadores com as leis de legalização do jogo? Acredita que este ano haverá novidades?

Essa questão dos cassinos é polêmica e, infelizmente, boa parte dos nossos representantes, na Câmara e no Senado tem medo de tocar em assuntos polêmicos achando que vão perder o eleitorado. Discutem, debatem e engavetam projetos que podem gerar emprego e renda para o povo brasileiro só por medo de “mancharem suas imagens de puritanos”. O projeto da legalização dos cassinos precisa ser mais célere! O tempo está passando e os cassinos clandestinos estão deixando de render recursos para o Estado, ao mesmo tempo em que também poderiam estar gerando empregos se não vivessem na escuridão. Como eu já disse: é muita hipocrisia achar que não legalizar os cassinos vai se combater os compulsivos por jogos de azar! A Mega-Sena, a lotofácil, lotomania, dupla sena, lotogol, loteca são jogos de azar institucionalizados pelo governo federal!

Além disso temos os jogos online, o carteado na casa dos amigos, os bingos, tudo isso é jogo! Quem é compulsivo precisa de tratamento como qualquer usuário de drogas, mas não é por causa de uma dúzia de compulsivos, que já perderam tudo numa mesa de jogo, que todos os outros jogadores podem ser encarados como um malefício à sociedade. Muito pelo contrário! Quem gosta de diversão e jogos vai gastar o seu dinheiro em cassinos legalizados ou não, de qualquer forma.

Vocês já foram contatados ou receberam visita de grupos de cassinos internacionais interessados em investir em seu Estado quando houver regulamentação?

Quando investidores sabem que não existe legalidade para o seu negócio num estado ou país eles nem procuram! Tenho certeza que se os cassinos forem liberados e legalizados para a região amazônica, eles virão!

Tem pensado em viajar a Las Vegas ou alguma outra cidade para analisar os benefícios econômicos dos cassinos para o Estado?

Já fui à Las Vegas nos EUA (em 2011) e também à Lima, no Peru (em 2015). Fiquei impressionada com a quantidade de pessoas empregadas nesses locais! Não é só o jogo que está em jogo! É o assistente de camarim, artistas, músicos, cantores, atores, garçons, cozinheiros, seguranças, maquiadores, figurinistas, operadores de som, luz, palco, costureiras, treinadores, recreadores, camareiras, investimentos em rádio e TV, produções de comerciais, intérpretes de idiomas enfim, é uma gama enorme de oferta de trabalho que se abre para o povo e que, nesses lugares, não é desperdiçada!

Fonte: Exclusivo Games Magazine Brasil