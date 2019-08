Duarte e Bestene desafinam a orquestra; oposição assiste o show!

Com a eleição do governador Gladson Cameli (Progressista) imaginava-se que o PT e PC do B seriam os partidos que fariam oposição ferrenha, visceral e sistemática ao novo governo, eleito em um arco de alianças formado por vários partidos entre os quais o PSDB, MDB, PSD e DEM. Pois bem, os deputados Edvaldo Magalhães e Jenilson Leite, do PCdoB, e Daniel Zen e Jonas Lima, do PT, são fichinhas na frente do deputado independente Roberto Duarte (MDB) e de José Bestene, do próprio Progressista., que o governador tanto ama.

Roberto Duarte avisou no primeiro dia que teria toda liberdade na tribuna para bater no governo sem pena e sem dó, mas, também, que passaria um mertiolate nas feridas para ir cicatrizando. É o que faz: bate e assopra. Tudo isso na tribuna, as claras. Bestene resolveu sair da sombra e partir para o confronto aberto com o governo ao atacar frontalmente a secretária de Saúde, Mônica Feres, em quem Gladson aposta todas as fichas para melhorar o sistema, com ajuda dos coronéis do Exército. O recado veio em uma suposta fala do governador depois do pronunciamento do Bestene na tribuna: “O Bestene não vai conseguir que eu demita a Mônica”. Bestene protesta por mais espaço alegando que é um dos construtores desse projeto.

Com os deputados tucanos a situação é diferente. Apesar do perrengue entre o governador Gladson Cameli e a deputado federal Mara Rocha, os dois deputados do PSDB na Assembleia Legislativa, Luís Gonzaga e Cadmiel Bomfim, não misturam as bolas. São fiéis ao governo tanto na defesa como nas votações. Brigam por mais espaços, mas conseguem manter a serenidade na tribuna. Sabiamente o vice-governador major Rocha também decidiu não brigar com o governador porque faria exatamente o que Bestene quer, afastá-lo do Gladson. Enquanto isso, a oposição na Aleac assiste de camarote a orquestrada desafinada e as contradições internas do novo governo.