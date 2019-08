Comissão do Senado aprova penas mais duras para perseguição obsessiva

Uma troca de tiros com a polícia resultou na prisão de três homens e o um jovem identificado como Gustavo Douglas Santiago Nascimento, de 19 anos, ferido com um tiro na perna na manhã desta quarta-feira (14), na Travessa Sino, bairro Ayrton Sena, em Rio Branco.

A Polícia Militar estava fazendo uma ronda de rotina na região quando avistou 4 homens suspeito em um carro Voyage. Foi dada ordem de parada e os criminosos não obedeceram. Foi feito um acompanhamento e o veículo foi parado. De acordo com a polícia, um dos envolvidos armado efetuou tiros contra a guarnição que revidou a injusta agressão com um tiro que atingiu Gustavo na perna.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu o criminoso ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Na ação da polícia foi apreendido um revólver calibre 38, droga e dinheiro em espécie.

A PM deu voz de prisão e conduziu os outros três homens à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Um dos criminosos confessou a polícia que iriam cometer um roubo.

Familiares do motorista chegaram a informar a reportagem do ac24horas, que não houve troca de tiros com a polícia e que apenas houve a desobediência. Familiares informaram ainda que o motorista do carro Voyage trabalha numa padaria e que faz corridas de aplicativo ilegalmente, recebeu uma chamada e que pegou os três homens no bairro Ayrton Sena.