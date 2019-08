Câmara de Vereadores troca debate político na tribuna por música

A Câmara de Vereadores trocou na sessão de hoje, 14, o debate político pela música. É que, a pedido do líder do Executivo, vereador Rodrigo Forneck (PT), a Mesa Diretora resolveu abrir espaço para homenagear participantes do Festival Estudantil da Canção. Fernando Oliveira e Bruna Sales, participantes do FEC, ocuparam a tribuna para cantar. A vice-presidente da Casa, vereadora Lene (PSD), a Câmara também é espaço para a cultura e a arte.

O autor da proposta, Rodrigo Forneck, lembrou que já foi presidente da Fundação Garibaldi Brasil, quando teve a oportunidade de articular e apoiar a criação do FEC. Para ele, os jovens precisam sair das páginas policiais, das notícias de violência, do tráfico e das mortes para uma nova agenda. A cultura, no seu entendimento, é importante para que a juventude tenha seu espaço de participação na vida pública.