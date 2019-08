Bittar pede apoio para à exportação de carne produzida no Acre

O senador Marcio Bittar (MDB-AC) se reuniu nesta quarta-feira (14) com a ministra Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) para tratar sobre a exportação de carnes e miúdos de bovinos e suínos para o Peru. A iniciativa partiu de frigoríficos acreanos, que solicitaram a interseção de Bittar no sentido de que o governo federal convide uma nova comitiva daquele país para avaliar as condições sanitárias das empresas locais, bem como a qualidade do produto que elas comercializam.

Segundo o senador do MDB do Acre, a ministra se mostrou sensível ao pedido, sobretudo porque o estreitamento das relações comerciais com os peruanos abriria, via estado do Acre, o mercado mundial para a carne produzida no Brasil, através do Pacífico.

“Saí do encontro com a ministra Tereza Cristina animado com a perspectiva de que consigamos, afinal de contas, abrir as portas do mercado internacional à produção acreana”, afirmou Marcio Bittar.

O emedebista tem atuado, ainda, para persuadir membros do alto escalão do Ministério das Relações Exteriores a fim de que atentem para as oportunidades que decorreriam da parceria com os empresários peruanos. E nisto também a ministra da Agricultura poderia ajudar, dada a sua influência no órgão, de acordo com Bittar.

Segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em 2017 o Acre registrou uma participação de apenas 0,10% de toda a produção nacional de carne suína. Antes disso não havia registro sobre a contribuição do estado para o montante geral. Naquele ano foram gerados mais de 1,6 bilhão de dólares em receita, provenientes do comércio internacional. O Peru não consta na lista dos importadores desse produto oriundo do Brasil.

“Precisamos juntar esforços para mudar essa realidade, visto que a abertura do comércio peruano nos levaria ainda mais longe. Não apenas produzimos carne suína e bovina de qualidade, como temos em mente que a expansão do alcance desses produtos no mercado consumidor internacional haveria de gerar mais oportunidades de negócios, empregos e renda para os acreanos”, concluiu Marcio Bittar.