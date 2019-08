Atlético vence fora de casa e sai na frente em busca de vaga nas quartas da Copa Verde

Uma boa manobra administrativa do governador Gladson Cameli (Progressista) permitiu que a compra de 77 caminhonetes em Rio Branco, no valor de R$ 12 milhões, se transformasse em 110 veículos pelo mesmo valor. A aquisição é destinada a Secretaria de Segurança, sendo os recursos alocados pela bancada federal da legislatura passada. O governo passado fez a licitação, mas o processo foi ajuizado colocando em risco os recursos que poderiam retornar aos cofres da União.

A explicação foi dada pelo líder do governo, deputado Luís Tchê (PDT), ao esclarecer ao também deputado Roberto Duarte (MDB), que questionou o porquê dos carros não terem sido comprados de empresas do Acre. “Duas revendedoras em Rio Branco brigavam na justiça, o Acre corria o risco de perder os recursos oriundos do esforço da bancada federal, o governador anulou a licitação e conseguiu que as 77 caminhonetes se transformassem em 110”, detalhou o parlamentar governista.

Segundo ele, o governador ainda conseguiu que todos os carros venham adaptados para que as força de Segurança Pública possam utilizar sem preocupação alguma. “São veículos reforçados e preparados para o combate ao crime”, acentuou Tchê, adiantando que a compra fio feita na Mitsubishi, mas que toda a manutenção será feita no Estado. “A manutenção vai gerar emprego e renda no nosso Estado”, disse. Para ele, a Assembleia Legislativa deveria fazer uma moção de louvor pela atitude do governador em ter adquirido as 110 pick-ups por apenas R$ 109 mil. “Dividam os R$ 12 milhões por apenas 77 e vocês verão o quanto o governador economizou a favor do Acre”, desafiou.