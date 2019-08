Vereador diz que prefeitura faz propaganda enganosa com Operação Verão

Guajará é um município amazonense que faz fronteira com Cruzeiro do Sul. Além do elo econômico, a proximidade geográfica dos dois municípios faz com que as festas e eventos culturais sejam de um local seja prestigiado pela população do vizinho.

Foi o que aconteceu no último final de semana durante a oitava edição do Festival do Peixe-Boi, que ocorreu na comunidade do Gama, no município amazonense.

Centenas de moradores de Cruzeiro do Sul foram até Guajará prestigiar a festa realizada no sábado, 10, e domingo, dia 11, com muita praia, música ao vivo e atividades esportivas e culturais.

O ponto alto da festa foi a escolha da garota verão que comprovou a beleza da mulher de Guajará.

Com informações do Juruá em Tempo