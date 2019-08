Velório de estudante vítima de acidente de ônibus lota antes da chegada do corpo

O IML confirmou a morte de uma estudante de 15 anos, vítima de um acidente com o ônibus escolar que trazia alunos do Colégio Acreano, de Rio Branco, para partida de basquete dos Jogos Escolares. O veículo tombou na BR-364, próximo do Rio Liberdade, há cerca de 100 km de Cruzeiro do Sul.

Os peritos do Instituto Médico legal foram até o local do acidente buscar o corpo. O SAMU trouxe os feridos para o Hospital do Juruá e um ônibus da empresa Transcreana trouxe até a Rodoviária do município os alunos que não se feriram no acidente ou tiveram escoriações leves.