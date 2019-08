Redações de estudantes para Olimpíada de Língua Portuguesa já podem ser enviadas

Das vítimas do acidente de ônibus escolar, que resultou na morte de uma estudante, apenas uma segue internada no hospital do Juruá em observação com ferimentos no nariz e na costela.

As outras pessoas foram atendidas no Hospital e liberadas. O governo do Estado acomodou todos em hotéis e no Centro Diocesano.

O coordenador regional da Saúde no Juruá, Roberto Holanda, disse que o governo do Estado e prefeitura do Cruzeiro do Sul, garantiram todo o suporte para o atendimento das vítimas. “Deslocamos duas ambulâncias de suporte avançado do SAMU. Aqui no Hospital os profissionais já estavam a postos para o socorro das vítimas e tudo correu bem. Lamentamos o óbito”.

A coordenação de Saúde e a direção do hospital não divulgaram a lista com os nomes dos feridos porque a maioria é menor de idade.