Quinze vítimas do acidente com ônibus escolar no Juruá já voltaram para Rio Branco

O secretário estadual de educação Mauro Sérgio informou que um avião deve sair de Rio Branco a partir das 11 da noite desta segunda-feira, 12, levando o pai da vítima fatal – adolescente Kelly Pereira, de 15 anos, e outro familiar a Cruzeiro do Sul. O chefe de departamento esportivo da SEE e a coordenadora do núcleo da Educação no Juruá também acompanham os familiares da vítima no voo.

De acordo com o secretário, os representantes da educação irão viabilizar os processos para que o corpo da adolescente seja liberado e os demais alunos possam embarcar no voo desta terça-feira, 13, já pela manhã.

Sérgio também garantiu que os estudantes que passaram pelo acidente e estão hospedados em hotel já são atendidos por uma equipe de psicólogos da secretaria, o mesmo deve ser feito assim que eles retornarem a capital.

“Serão dois aviões. Um hoje que irá trazer o corpo da vítima e amanhã (terça) dois para trazer os alunos”, disse o secretário.

Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestou atendimento aos familiares dos estudantes que participaram da reunião com o governador na noite desta segunda, no próprio Colégio Acreano, comentou a triste situação.

“Sem palavras. O atendimento foi para acalmar os familiares que estavam um pouco mais nervosos. Fizemos uma avaliação inicial, mas ninguém precisou ser levado ao hospital. Atendemos cerca de 20 familiares”, explicou.

Em comunicado oficial, o governo diz que o ônibus escolar da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) tombou a 80 km de Cruzeiro do Sul, após o rio Liberdade, e transportava 31 estudantes que se deslocavam para o município, onde participariam nesta terça-feira, 13, da etapa estadual dos Jogos Escolares, na modalidade basquete.

Vinte e cinco passageiros foram atendidos no hospital com escoriações leves e, destas, sete receberam alta hospitalar e foram encaminhadas para um hotel da cidade.