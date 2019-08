Programa incentiva a capacitação de jovens através de Fóruns Internacionais

Desde 2011, mais de 350 brasileiros participaram de programas internacionais através do Instituto Global

Com a missão de engajar jovens brasileiros na agenda mundial por meio de capacitação e coordenação de delegações para conferências internacionais, o Instituto Global Attitude desenvolveu um programa que iniciativa que futuros líderes tenham voz ativa. Jovens com qualquer formação acadêmica e idade entre 18 e 35 anos podem se inscrever no programa Diplomacia Civil.

Desde 2011, mais de 350 brasileiros já participaram de programas internacionais através do Instituto Global. Hoje, a iniciativa está com inscrições abertas para duas delegações, com data de início para outubro e novembro deste ano.

Os interessados podem se inscrever até o dia 25 de agosto, através dos links: WGES e Nairobi – os links de inscrição também dão acesso aos editais. Em 18 de outubro, a primeira delegação será enviada ao World Green Economy Summit 2019, um dos principais fóruns globais sobre economia verde, em Dubai, Emirados Árabes Unidos. O evento conta com especialistas de setores críticos de todo o mundo para debater os avanços da economia verde global e da agenda sustentável.

Já em 10 de novembro, a segunda delegação embarca para Nairobi, no Quênia. Os participantes poderão participar do The Nairobi Summit 2019, conferência de alto nível que tem o objetivo de mobilizar ações políticas e econômicas dedicadas ao alcance dos direitos da mulher e da saúde reprodutiva e sexual, promovido pelo Fundo de População da ONU em conjunto com os governos do Quênia e da Dinamarca.

“É uma oportunidade única. Uma maneira de aprendizado inovador. É imersivo. Eles vivenciam essa experiência internacional, na qual têm a chance de estar em locais com tomadores de decisões, com chefes de estados, ministros, diplomatas… Vivenciam tudo isso, não só de um ponto de vista acadêmico, mas também de um ponto de vista profissional”, destaca Rodrigo Reis, Diretor Executivo e Fundador do Instituto Attitude, que originou o programa Diplomacia Civil.

Gabriel Miceli é advogado e é um dos 350 jovens que já participaram do programa. Com pensamentos de mudança no setor público do seu país, integrou a delegação que embarcou para a European Development Days, em Bruxelas, e, desde então, tenta viabilizar que outros jovens tenham a mesma possibilidade de passar pela experiência.

“Acho importante que os jovens participem, para que eles se mantenham conectados com outras realidades, entendam como outros países enfrentaram as suas desigualdades e, de alguma forma, pensem soluções locais para os nossos problemas. Foi assim que eu voltei de lá, muito motivado”, garante Gabriel que além de participante, é titular do Conselho Municipal da Juventude, que tem a proposta de parceria com o Instituto Global Attitude para permitir a ida de outros jovens.

Como participar

Basta acessar o link de inscrição de cada delegação aberta, preencher um formulário eletrônico e anexar currículo. O critério de seleção leva em conta diversos fatores como a trajetória acadêmica e profissional, nível de inglês, motivação pessoal para participar e engajamento com temáticas relacionadas ao fórum.

Além disso, o participante precisa investir, em média, R$10 mil. A partir da realização do pagamento, o participante terá acesso ao credenciamento no evento, passagens aéreas de ida e volta, seguro saúde, acomodação em hotel, supervisão e orientação para redação do artigo de pesquisa, workshops de capacitação e certificado de participação.

Através dos editais, é possível conferir quais são os outros benefícios concedidos, saber mais informações sobre os fóruns, conhecer as etapas de seleção e esclarecer outras dúvidas sobre as delegações. Mais informações sobre o Diplomacia Civil poder ser obtidas através do e-mail [email protected] ou do telefone (11) 3957-0488.

Agência Educa Mais Brasil