Nicolau Junior lamenta acidente com ônibus no Juruá e destaca cobertura do ac24horas

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Junior (Progressistas), lamentou profundamente a morte da estudante. “Quero me solidarizar com a família que perde uma pessoa tão jovem e cheia de vida estendendo as demais vítimas desse acidente na BR-364 com estudantes acreanos a minha solidariedade. Segundo ele, vale destacar a decisão do governador Gladson Cameli em colocar toda a estrutura do Estado para atender os acidentados.

Nicolau destacou também o papel da imprensa na cobertura dessa tragédia. “A imprensa cumpre um papel fundamental em noticiar, acompanhar e cobrar providencias urgentes das autoridades. “Em nome do ac24horas agradeço a toda imprensa da capital e do interior pelo compromisso com as vidas acidentadas e com a verdade da informação”, frisou. Em todas as fases do socorro aos jovens acidentados o governador Gladson Cameli informado pela imprensa agiu rapidamente para atender a situação de emergência.