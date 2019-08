Estudantes que estavam no ônibus voltam para casa em avião

O restante do grupo que estava no ônibus escolar que capotou na BR-364 no final da tarde desta segunda-feira, 12, voltou pra Rio Branco no voo enviado pelo governo do Estado agora pela manhã. 14 pessoas embarcaram, incluindo a mãe de uma aluna que havia ficado internada no Hospital do Juruá.

Na aeronave também segue o corpo de Kelly Pereira, a única vítima fatal do acidente. Um tio dela chegou à Cruzeiro do Sul na madrugada para liberar o corpo junto ao IML.

Na madrugada desta terça-feira, 13, alunos e dois professores seguiram para a capital no voo que trouxe o familiar de Kelly Pereira, para a liberação do corpo. O coordenador regional da Saúde no Juruá, Roberto Holanda, disse que “desde a hora do acidente até o embarque da última pessoa, toda a equipe do governo está dando o suporte necessário para todo o grupo”.