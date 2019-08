DPE/AC ajuíza ação para proibir uso de imagem de pessoas presas ou detidas provisoriamente

As reclamações de moradores da zona rural do município de Xapuri sobre a prestação de serviços da empresa Energisa, detentora da Eletroacre Distribuição Acre, chegaram até a Câmara de Vereadores. A principal queixa é relacionada ao procedimento de aferição mensal do consumo que, em muitos casos, ocorre segundo a chamada leitura por média, o que ocasiona um acúmulo de consumo que, por sua vez, resulta em um valor estratosférico da conta de energia quando é feita a leitura real. Os consumidores rurais também afirmam que passam períodos de até 3 meses sem receber a fatura nas suas propriedades.

Na última sessão da Câmara, o vereador Sebastião Teles (PT) criticou a empresa e pediu mais respeito com o consumidor. Segundo ele, a Energisa fez uma proposta para que os próprios consumidores fizessem as leituras de seus consumos por meio de fotografias do medidor que seriam enviadas para o escritório da distribuidora.

“É um absurdo que uma empresa desse porte faça uma proposta dessas aos clientes. Uma falta de respeito com pessoas que trabalham, que têm mais o que fazer”, protestou.

O presidente do Conselho de Consumidores de Energia do Acre, Ivan de Carvalho, informou que o assunto já está sendo tratado e que algumas reuniões já foram realizadas no interior do estado, inclusive Xapuri. Segundo ele, empresa já firmou o compromisso de resolver o problema no menor espaço de tempo.

“Temos tido essa preocupação, pois a situação pode gerar prejuízos ao consumidor. Mas não é apenas isso. Temos ainda o objetivo de isentar os consumidores da zona rural do pagamento da contribuição de iluminação pública, uma vez que na zona rural isso é coisa que não existe”.

Jaílson Oliveira, coordenador regional da empresa Energisa no Alto Acre, explica que as leituras por média tem previsão legal nos casos em que o leiturista não consegue chegar até a unidade consumidora. De acordo com ele, os lugares mais prejudicados são os de difícil acesso motivado pelas más condições dos ramais. Ele reafirmou o compromisso da Energisa em resolver o problema.

“Estamos atentos a todas as reclamações dos consumidores e não vamos engavetá-las. Vamos colocar numa ata e em breve estaremos no município apresentando o encaminhamento de soluções ou soluções já definidas. O nosso compromisso é o de começar a reduzir e, posteriormente, resolver de maneira definitiva o problema das leituras por média e melhorar a cada dia a qualidade dos serviços prestados ao consumidor”, explicou.