Bocalom é carta na manga para prefeitura da capital!

Progressista instalados no governo tem defendido o nome do ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalom (PSL), para disputar a prefeitura de Rio Branco ano que vem com apoio do governador Gladson Cameli. Para isso, bastaria apenas que ele se filiasse ao Progressista. Os que defendem a proposta acreditam ser Bocalom o nome ideal para o partido do governador fazer frente aos avanços de aliados como o PSDB, por exemplo, que está tirando da Rede o ex-reitor da Ufac, Minoru Kinpara para ser o candidato tucano.

Por sua vez, o MDB também pretende lançar o deputado Roberto Duarte conforme assegura o deputado federal Flaviano Melo. A não ser o nome do deputado José Bestene, o Progressista não tem outro com densidade eleitoral para encarar essa disputa. A questão é: Bocalom está filiado ao PSL, ele vai deixar o partido do presidente Jair Bolsonaro? Com a palavra o dirigente da Emater, Tião Bocalom!

. Coronel Ulysses e Tião Bocalom podem estar em campos opostos nas próximas eleições.

. Enquanto o coronel Ulisses se aproxima do grupo político do vice-governador major Rocha, tucano do bico duro, Tião Bocalom, faz amigos importantes no Progressista.

. Os dois são figuras de proa do PSL!

. O PSL cresceu na onda ante petista que atingiu o Brasil nas eleições passadas; mas é de bom alvitre não esquecer que Fernando Haddad, do PT, tirou mais de 40 milhões de votos e ficou em segundo lugar.

. No mês passado o PT, segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, atingiu a marca dos dois milhões e meio de filiados em todo o Brasil.

. Seria, então, o partido como o maior número de filiados no país.

. Em Rio Branco, o PT está procurando mulheres que queiram participar da chapa de vereadores ano que vem.

. A derrota do PT no Acre é como um rompimento de uma barragem, um tornado quando passa, uma onda gigante, uma grande alagação…vai levar um bom tempo para que o estrago seja refeito ou esquecido.

. E o Macri, na Argentina, hem?!

. Nunca, nunca mesmo subestime ninguém, principalmente o povo!

. Quando se chega ao poder também não se pode tripudiar sobre adversários como vem fazendo o presidente Bolsonaro quando abre a boca.

. Quanto mais alta a posição, maior é a queda!

. O poder é efêmero, passageiro; e a língua mal incontido, brasa ardente que pode incendiar o mundo todo.

. Já dizia Salomão:

. “A vida e a morte estão no poder da língua aquele que bem a utiliza come do seu fruto”; “o tolo calado é sábio”.

. Em 2022, ano de reeleição, tudo que um prefeito, governador ou o presidente plantaram nos primeiros anos de governo, vão colher.

. A semeadura é livre, mas a colheita obrigatória; semeou arroz, não vai colher feijão.

. O Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato, deveria ser o procurador-geral da república, seria ótimo para completar o time.

. Fé é paciência, dizia a senhora minha avó!

. Bom dia!