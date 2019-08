Bestene diz que Mônica Feres não fala a verdade para o governador

“A secretária de Saúde não está levando a verdade para o governador Gladson Cameli sobre o Sistema Único de Saúde”, denunciou o deputado José Bestene (Progressistas), alegando que, esse grupo de parasitas, quer afastá-lo do governador, mas não vai conseguir. Para ele, está se criando um terror na Sesacre com a vinda de coronéis. Os servidores estão apavorados. Segundo Bestene, ele vai ter uma conversa pessoal com Gladson para desfazer todo mal-entendido criado pela secretaria Mônica Feres.

O parlamentar do mesmo partido do governador também disse que Mônica alega repassar cerca de R$ 3 milhões para a Fundação Hospitalar. “Não é verdade, esse dinheiro é da própria fundação e a Sesacre tem apenas a obrigação de repassar o valor que, na verdade, é muito maior. De acordo com ele, isso não está sendo observado.

A secretária de Saúde está mexendo na estrutura de atendimento do SUS que vai trazer serias consequências. Reafirmou o prejuízo causado a Fundação por ser uma unidade hospitalar de alta complexidade. “Um transplante em hospital particular é mais de R$ 120 mil reais”, revelou acentuando, que o governador deve ficar atento a essa situação.