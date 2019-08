Aulas no Colégio Acreano são suspensas

Logo após tomarem conhecimento da gravidade do acidente que ocorreu na BR-364, estrada que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, a secretaria estadual de educação e a direção do Colégio Acreano decidiram suspender as aulas na instituição por dois dias.

A suspensão reverencia o luto pela perda de uma aluna de 15 anos, que morreu após o ônibus escolar tombar na estrada com cerca de 30 pessoas dentro. Todos iriam participar da final dos jogos escolares no município de Cruzeiro do Sul.

Os demais alunos que se feriram no acidente sem gravidade e os professores já retornaram para casa nesta terça-feira (13).