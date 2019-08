“Vou pagar primeiro as minhas contas”, diz Gladson sobre verbas rescisórias deixadas pelo PT

Durante entrevista concedida ao programa ‘Fale com o Governador’ nesta segunda-feira, 12, Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) afirmou que juntamente a sua equipe de governo está estudando a possibilidade de transferir os serviços de urgência do Pronto Socorro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada no Segundo Distrito de Rio Branco.

A ideia surgiu com intuito de desafogar os atendimentos que já são oferecidos no pronto-socorro e dar mais um serviço na unidade de saúde do Segundo Distrito. Segundo o governador, ainda não tem nada definido, mas estão em fase de planejamento sobre a possível mudança.

“A proposta é facilitar a vida do cidadão, desafogar o pronto-socorro e criar mais um ambiente de atendimento”, afirmou.

O estudo planeja manter os serviços de emergência no PS e levar somente o de urgência para a UPA. “Ainda não está certo, mas estamos em planejamento para que possamos equacionar e não ter mais falta de médicos especialistas”, garantiu Cameli.

Na saúde, emergência é quando há uma situação crítica ou algo iminente, com ocorrência de perigo; incidente; imprevisto, já urgência é quando há uma situação que não pode ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente, pois se houver demora, corre-se o risco de morte.