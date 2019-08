UFAC e IFAC de Cruzeiro do Sul aderem à paralisação nacional nesta terça-feira

Nesta terça feira, 13, não haverá aulas na Universidade Federal do Acre – UFAC e no Instituto de Tecnologia – IFAC em Cruzeiro do Sul. Os professores e técnicos administrativos vão aderir à paralisação nacional das instituições contra os cortes financeiros do governo federal no ensino superior.

Professores, técnicos e alunos também devem fazer ato de protesto, mas hora e local ainda não foram confirmados.

O presidente Sindicato dos trabalhadores da Educação do Terceiro Grau da UFAC de Cruzeiro do Sul – SINTEST, Tadeu Coelho diz que, “por meio de deliberação, os professores já decidiram pela adesão. Vamos parar em razão dos cortes no orçamento das instituições de ensino superior”. O Sintest representa mais de mil trabalhadores em Cruzeiro do Sul.