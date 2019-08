Tribunal do Júri de Xapuri fará maior julgamento desde o caso Chico Mendes

Começa nesta terça-feira, 13, o julgamento de um dos crimes de homicídio de maior repercussão dos últimos anos no município de Xapuri, localizado a cerca de 180 quilômetros da capital acreana: o “Caso Almir”, como ficou conhecido linchamento do pedreiro Almir de Moura Souza Filho, ocorrido no dia 3 de setembro de 2017, na saída de uma conhecida festa noturna da cidade. Ele foi morto a golpes de facão e pauladas desferidos por mais de uma dezena de pessoas. Depois de quase 2 anos, o processo chega à fase final após um arrastado e complexo inquérito policial. São nada menos que 10 réus, 10 advogados de defesa, 3 promotores e 27 testemunhas arroladas por acusação e defesa.

Ao todo, 17 pessoas foram apontadas pela investigação policial como participantes diretos no crime, sendo que 7 são menores de idade. Nove homens e 1 mulher se sentarão no banco dos réus do Fórum Raimundo Dias Figueiredo em um júri que tem a previsão de ser o mais extenso da história da comarca desde o julgamento de Darly Alves da Silva e seu filho Darcy, acusados e condenados pela morte do sindicalista Chico Mendes, que teve três dias de duração – 12 a 15 de dezembro de 1990. Mesmo sem qualquer comparativo com a repercussão do julgamento que chamou a atenção do mundo, o Caso Almir vai mobilizar um aparato especial da justiça por também se tratar de um crime emblemático.

Assim como o crime praticado contra o líder seringueiro em 1988 representou um momento da história do Acre marcado pelo embate entre latifundiários e seringueiros, o impiedoso massacre do pedreiro Almir simboliza a realidade atual que o Estado enfrenta: o crescimento alarmante da violência alimentada por uma sangrenta guerra entre grupos criminosos rivais na disputa por territórios de tráfico de drogas.

De acordo com as informações prestadas pela polícia, a morte de Almir foi motivada pela disputa entre facções. Embriagado, em um baile noturno, o pedreiro teria falado demais no lugar e hora errados. Na saída da boate, ele foi atacado por várias pessoas, sendo espancado até a morte sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa. O laudo cadavérico apontou diversos ferimentos produzidos por instrumentos perfuro-contundentes espalhados por várias parte do corpo. O inquérito policial durou quatro meses para ser concluído e foi, aos poucos, chegando aos envolvidos. Todos os denunciados pelo Ministério Público estão sob custódia do Estado. O julgamento será presidido pelo juiz Luís Gustavo Alcalde Pinto, titular da Vara Única de Xapuri.