Treinador do Colégio Acreano diz que equipe médica confirmou a morte de uma segunda estudante

O treinador da equipe de basquete do Colégio Acreano, Silveira Neto, disse que os médicos confirmaram a morte de uma segunda estudante vítima do acidente de ônibus na BR-364, no início da noite desta segunda-feira.

A estudante Ketrin, de 15 anos, foi a primeira vítima fatal confirmada do acidente com o ônibus.

Silveira contou que a maioria já havia saído do ônibus e sentiram falta de Ketrin, que ficou presa as ferragens e morreu.

“Foi terrível. O pneu furou, teve um barulho grande e gritos. Eu não pude fazer muita coisa”, lamentou o treinador.

Muitos estudantes que ficaram feridos foram atendidos no Hospital do Juruá e em seguida, a maioria foi liberada e levada para um hotel da cidade.

Outra versão é do treinador da equipe de Xapuri, que também estava no ônibus, ele conta que estudantes que estavam na parte da frente do veículo, relataram que o motorista se abaixou para pegar um iogurte em uma geleira que estava ao lado. Foi então quando o ônibus entrou na contra mão e ele acabou perdendo a direção do veiculo.

É grande a movimentação na frente do Hospital do Juruá.

