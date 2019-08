Taxista entra em luta corporal com criminosos que tentaram roubar veículo

Numa operação conjunta entre as polícias rodoviária federal do Acre e a polícia militar na noite do último domingo, 11, três pessoas foram presas por tentativa de roubo a um taxista ao se passarem por passageiros.

De acordo com relatos do taxista à polícia, duas mulheres e um homem tinham solicitado uma corrida e, no trajeto da rodovia BR-364, anunciaram o roubo. Os criminosos pediram que o condutor descesse do veículo e queriam levar o automóvel, ameaçando o taxista com uma faca.

O trabalhador acabou entrando em luta corporal com um dos suspeitos e os dois se feriram. Por sorte, o taxista conseguiu fugir. Acionada, a PRF iniciou rondas para tentar localizar os envolvidos. Minutos depois, a equipe se deparou com duas moças que estavam escondidas dentro de um matagal e saíram correndo pela rodovia.

O taxista as reconheceu e as duas foram retidas pelos policiais. Ambas confirmaram a tentativa de roubo. Uma guarnição da Polícia Militar (PM) ajudou nas buscas do terceiro envolvido e o encontrou recebendo atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cidade do Povo.

O rapaz e as duas moças tinham menos de dezoito anos; diante disso, os três foram encaminhados para a Delegacia Especializa de Proteção à Criança e ao Adolescente, na capital acreana.

Fonte: PRF/Acre