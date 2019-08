Saúde e Segurança, o calcanhar de Aquiles!

Todos, até o PT, reconhecem que o governador Gladson Cameli (Progressista) assumiu o governo em janeiro em condições adversas. Muitas dívidas atrasadas, outras a vencer. Porém, aos poucos a casa vai sendo arrumada. A equipe assumiu o governo sem nunca ter governado nada. Como diz o próprio governador: “todos os dias aprendemos alguma coisa”. A Expoacre e a inauguração do anexo do PS foram duas pautas bastante positivas. A do jatinho foi negativa, mas a página foi virada. Não chegou a abalar o carisma pessoal de Gladson Cameli. Entretanto, Saúde e Segurança Pública representam o seu calcanhar de Aquiles, ou seja, o ponto fraco, a vulnerabilidade.

A gente se pergunta: “o que tem nessa Secretaria de Saúde que a cada dia é uma reclamação, uma queixa, um protesto? Já está mais do que esclarecido que o problema não é dinheiro. Mudar a secretária de Saúde, Mônica Feres, não vai resolver o problema, então o que vai resolver? A Segurança Pública é mais visível, manifesta, concreta à sociedade. A violência é resultado do tráfico de drogas e da disputa das facções. Execuções, roubos, assaltos são apenas sintomas da infecção causada por essa guerra. Nas duas áreas o governador Gladson não está parado. Ele mesmo denuncia, reclama, protesta, se esforça e investe. Entretanto, a população quer e exige resultados.

Aquiles, o herói trágico grego, era imortal. Nada que o ferisse poderia destruí-lo até que uma flecha lhe acertou o calcanhar. Era seu ponto vulnerável.

. O presidente da Executiva Estadual do PT, Cesário Braga, reafirma o compromisso do partido com a reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB) se ela assim o decidir.

. Porém, também é certo que filiados do partido querem uma chapa formada por Jorge Viana e Raimundo Angelim disputando a prefeitura.

. Porém, a preocupação do PT será com a escolha dos novos diretórios.

. O prefeito Tião Flores (Progressista) ando de salto alto depois que se filiou ao partido do governo, o Progressista.

. Segundo ele, está com a eleição garantida.

. Só que para dar certo tem que combinar com os eleitores que andam muito insatisfeitos com a maioria dos atuais gestores.

. O povo anda enjoado!

. Foi sugerido ao governador Gladson Cameli o nome do ex-prefeito Tião Bocalom (PSL) para disputar a prefeitura de Rio Branco com seu apoio.

. Bocalom teria que deixar o PSL e se filiar ao Progressista!

. Nem Gladson, muito menos Bocalom se manifestaram.

. Enquanto corre o processo contra o deputado federal Manoel Marcos (PRB) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele vai colocando recursos nas prefeituras do interior.

. Conseguiu para a cidade de Brasiléia mais de R$ 1 milhão, o dinheiro já está na conta.

. Depois que a Frente Popular se acabou, apenas o PC do B e o PSB querem fazer aliança com o PT.

. O PC do B deixou claro que pode nas futuras eleições municipais fazer alianças com outros partidos como já fez antes

. Os demais nanicos, que orbitavam em torno do PT, estão indo de mala e cuia para compor com partidos como Progressista, PSDB, DEM.

. É o caso do PDT, PHS e DC, por exemplo.

. No Acre, o Partido da Rede pode apoiar Minoru Kinpara que está migrando para o PSDB onde terá mais condições de disputar a prefeitura da capital.

. Afinal de contas representaria algo de novo no velho, surrado e desgastado mundo da política.

. Aliás, um dos principais legados da ditadura militar foi passar mais de 20 anos repetindo que os políticos não prestavam para nada.

. Era o mantra dos tecnocratas da ditadura!

. A Alemanha suspendeu o envio de cerca de R$ 150 milhões para programas na Amazônia; a resposta do governo brasileiro foi surreal!

. “Não precisamos desse dinheiro”!

. Na verdade, não precisamos mesmo, temos dinheiro sobrando, por aqui não há pobreza, violência, miséria.

. Nós é que deveríamos mandar dinheiro para a Alemanha e não o contrário.

. Tem sobrando!

. Para fechar:

. O deputado Luís Tchê (PDT) está pressionando para a instalação da CPI dos consignados, uma necessidade.

. Uma boa segunda!