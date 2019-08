Ricardo França assume coordenação do gabinete do governador no Acre

O ac24horas divulgou com exclusividade no último final de semana que o governador Gladson Cameli estaria pensando na possibilidade de pedir auxílio da Força Nacional e do Exército Brasileiro para ajudar no combate a criminalidade e a violência no Acre. Entretanto, durante entrevista concedida ao programa de rádio ‘Fale com o Governador’ desta segunda-feira, 12, o chefe do Executivo voltou atrás e declarou outra alternativa para intensificar a Segurança Pública.

“Hoje não é necessário (chamar a Força Nacional ou Exército), o que estou solicitando é o acordo de intercâmbio com polícias e governos, como Rondônia e Amazonas, para que nossa polícia possa entrar em territórios vizinhos e fazer seu trabalho, e vice-versa”, revelou Cameli.

Anteriormente, Gladson revelou compreender que o cotidiano da segurança pública poderia abranger tal medida e que existiria uma possibilidade de 80% de executá-la nos próximos dias.

Contudo, parece que o governador repensou a ideia e disse apostar mais nas parcerias com as fronteiras do estado: “juntar as polícias num batalhão de fronteira”, explicou.

Mesmo com a alta incidência de crimes e homicídios no Acre, na semana passada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública divulgou um relatório destacando a redução de casos de homicídio na capital, Rio Branco, e em todo o estado do Acre.

No comparativo, o número de homicídios ocorridos de 1º de janeiro a 7 de agosto em todo o estado teve uma redução de 36,5% neste ano. O gráfico divulgado mostra que em 2018 houve 274 homicídios neste período, enquanto que em 2019, foram registradas 174 mortes.

Com relação aos homicídios registrados somente na capital, Rio Branco, a secretaria também assegura queda, uma vez que em 2018 ocorreram 157 mortes de 1º de janeiro a 7 de agosto e em 2019 esse número caiu para 113 (redução de 28,03%).